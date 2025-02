Ilrestodelcarlino.it - La più amata dagli italiani, Scavolini sceglie la Pausini: “Ci porterà nel mondo”

Pesaro, 12 febbraio 2025 – “Sicuramente la cantante italiana più conosciuta e famosa in tutto il”, dice Fabiana, amministratore delegato dell’azienda fondata dal padre e dello zio Elvino, parlando di Laurache è la nuova testimonial dell’azienda di Montelabbate. Dall’altro ieri in tutti le televisioni italiane sta passando il nuovo spot pubblicitario della cucina più. Un ritorno all’antico, quello degli, perché si torna alla figura della ’regina della casa’ e cioè una donna: tutto iniziò con Raffaella Carrà, dal 1984 al 1986; quindi è stata la volta di Lorella Cuccarini dal 1987 al 2004, e poi, per cambiare volto e strategia, diventa testimonial dal 2021 al 2024 Carlo Cracco uno dei più noti chef. Chiusa questa parentesi ecco che arriva la scelta di Laurache Fabianadescrive così: “Una donna molto simpatica ed anche molto disponibile.