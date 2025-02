Ilrestodelcarlino.it - La piccola Aurora e la sua idea per l’inclusione

Schiazza, alunna della classe IV C della scuola Bice Piacentini di San Benedetto, è la vincitrice italiana del contest globalesforears.ha lavorato al suo progetto con un gruppo di compagni. La suaè stata ispirata dall’esperienza della sua insegnate, Claudia Mangione, portatrice di impianto cocleare. La bambina sa che quando il processore esterno viene rimosso, ad esempio per andare a dormire, chi porta l’impianto cocleare non può più sentire. Ha cosìto un microprocessore che riceve i suoni e, tramite un’app, invia segnali (messaggi e vibrazioni) allo smartwatch indossato dalla persona. Nell’elaborato si specifica che il sistema può fungere anche da sveglia. "Mi rattrista sapere che la nostra insegnante, quando dorme, non può sentire nessun suono come ad esempio la sveglia, il telefono, il citofono o qualsiasi altro rumore – racconta– La miaè nata da qui.