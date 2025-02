Ilrestodelcarlino.it - La Perla vede la fine del tunnel. Ci sono 16 potenziali acquirenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caso La, primo vero passo concreto per il salvataggio dello storico marchio di lingerie di lusso:sedici le manifestazioni di interesse arrivate ai commissari straordinari. Tante nestate presentate dal 24 gennaio a lunedì, giorno di chiusura dei termini indicati nell’avviso, da parte di soggetti industriali e finanziari in risposta all’avviso di vendita unitaria degli asset del gruppo. Lo ha reso noto ieri il Mimit. Alla luce dell’alta adesione al bando, i commissari hanno richiesto al Ministero l’autorizzazione a prorogare i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse di un paio di settimane, per garantire la massima partecipazione alla procedura. "Sicuramente questa è una buona notizia – commenta Stefania Pisani, Filctem Cgil Bologna –, più manifestazioni cie più aumenta la possibilità di ragionare su un vero rilancio del gruppo e quindi sulla tenuta occupazionale.