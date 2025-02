Lanotiziagiornale.it - La parità di genere è lontana, perfino nel comparto scientifico

Oggi, 11 febbraio, si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, un’occasione per riflettere su un divario diche, nonostante i progressi, persiste tenace come l’edera. I numeri parlano chiaro: solo il 34% dei professionisti nei settori STEAM (Scienza, Tecnologia, Arte, Ingegneria e Matematica) in Italia sono donne. Un dato che stride con l’importanza cruciale che queste discipline rivestono nel nostro presente e futuro.Le radici del divario: stereotipi e pregiudiziMa perché questa dis? Le cause sono molteplici e affondano le radici in stereotipi diche iniziano a germogliare fin dalla più tenera età. Come evidenziato da Save the Children (30 gennaio 2024), bambine e bambini compiono scelte di studio ancora fortemente influenzate da convenzioni sociali e orientamenti tradizionali.