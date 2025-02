Iltempo.it - La pagelle dei look: Giorgia nude, Gaia gotica, Lauro in frac. Promossi e bocciati

Leggi su Iltempo.it

Fuori gara ma glamour da morire. Noa a pieni voti per la sua scelta semplice ma d'effetto (pantalone nero e blusa candida di pizzo). Super promosso in oro totale Jovanotti. Conti in smoking d'ordinanza. Per il resto nella prima serata di Sanremo svetta, in Dior. Graffiante.e il«neutro» che di minimal ha poco. L'abito bustier superscollato e lungo, color pelle, è intrecciato dietro. Il guanto metallico incute timore. A sorpresa. Voto 8Nero su nero. Francesco Gabbani non osa ma è elegante, pur senza cravatta, con la giacca-tuxe do puntellata di cristalli. Da sera. Voto 6Come uno sposo. La camicia, si sa, non va più di moda. Rkomi lo sa. E segue il trend. Più estivo che invernale. Fuori stagione e fuori misure (pantaloni e maniche). Voto 4Ballo al castello. Noemi va sul sicuro con la sua gonna a sirena nera di raso con tanto di coprispalle-strascico scenografico bianco.