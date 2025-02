Lanazione.it - La nuova truffa: “Scusi, sono incinta, dov’è il bagno?”

Leggi su Lanazione.it

Siena, 12 febbraio 2025 – Una fantasia infinita. Capaci di ’utilizzare’ persino il pancione, durante la gravidanza, per intenerire le potenziali ’prede’. E’ l’ultima tecnica che stanno utilizzando alcune persone segnalate ai carabinieri dopo l’approccio, a dir poco singolare, con un’anziana che vive nella zona di Serre di Rapolano. La donna, racconta la figlia, vive nella zona industriale. Ha visto arrivare una giovane in attesa di un figlio. Aveva delle piantine in mano. Succede magari che le offrano per ottenere qualche euro. La signora, rimasta vedova, in quel momento si trovava in giardino. Sulle prime ha consegnato 10 euro alla donna, prendendo una piantina. Quello è stato però il ’gancio’ per poter entrare nella sua abitazione, comprenderà più tardi. All’inizio, come conferma la figlia, quando le è stato chiesto di poter usare ilperché essendo in stato interessante aveva un bisogno impellente, l’ha indirizzata al wc dentro una sorta di rimessa.