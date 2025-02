Linkiesta.it - La nuova normalità trumpiana e il paradosso della prevenzione

Donald Trump sta tentando di forzare in ogni modo i limiti costituzionali del suo potere negli Stati Uniti, attraverso una raffica di ordini esecutivi abnormi, che vanno dalla revocacittadinanza fondata sullo ius soli al licenziamento dei dipendenti pubblici a suo capriccio, mentre fa lo stesso con il diritto e le relazioni internazionali, non nasconde progetti espansionistici, si dice intenzionato ad annettere la Groenlandia, il Canale di Panama e persino il Canada, per finire con la striscia di Gaza. È un salto di qualità, rispetto al Trump del 2016, che non può essere sottovalutato: non siamo più di fronte, semplicemente, al tentativo di imporre alle istituzioni una curvatura illiberale e autocratica. Dal modello Orbán, il pupazzo ungherese di Vladimir Putin, siamo passati direttamente all’originale russo.