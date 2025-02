La notte più lunga e l’alba che non segue, né da segni di sé

Leggi su Ildenaro.it

La condizione di grande disagio in cui versa ormai da tempo, parte più e parte meno, l’umanità, comunque la si osservi, riesce a trasmettere una sola certezza, peraltro negativa. Essa consiste nel fatto che ben rappresenta in prospettiva cosa succederà quando il carrello di sciagure umane che da tempo sta correndo sul percorso estremo di un luna park, avrà concluso la sua corsa. Al momento si può abbozzare un commento razionale sull’edificio di paradossi realizzato fin’ora dalla follia di alcuni capipopolo ingigantita fuori da ogni misura. La stessa che, ormai da tempo, ha superato ogni soglia esistente in tempi normali. Definire kafkiano tale stato di fatto sarebbe limitante, sarà meglio far riferimento a una bolgia dell’ Inferno dantesco. Con un fare che ricorda a sufficienza il saltellare dell’ allodola, cioè del tutto imprevedibile, può essere proficuo iniziare la nota con un immagine più che consona del comportamento del Presidente degli USA Trump e dei suoi collaboratori di ogni genere e specie.