Ilgiorno.it - La neonata morta dopo il parto e il suicidio di Giuseppe Perticone. La moglie del ginecologo: “Stava vivendo un momento di sconforto”

Brescia – Quella accaduta sulle sponde del lago di Garda è una vicenda che genera un profondo dolore per tutti: la famiglia della piccola, e quella di, ildi 38 anni di origini siciliane, che si è tolto la vita il 3 febbraio. Ma anche all’interno dell’azienda Ospedaliera di Desenzano in cui lavorava assieme alla, con cui condivideva la professione e la qualifica di dirigente medico. È stata lei a raccogliere le sue preoccupazioni nei giorni successivi il decesso della, e a presentare denuncia quando non riusciva a rintracciare il marito. “Mio marito staundi”, aveva detto ai carabinieri di Manerba sul Garda, aggiungendo di averlo visto uscire al mattino, senza più far rientro il pomeriggio, quando avrebbe dovuto trovarlo a casa.