"La morte di James Lee Williams è innaturale": aperta l'inchiesta sulla morte della drag The Vivienne

LadiLee, meglio noto come The, è “”. Lo ha stabilito l’autopsia, ma è stato reso noto che sono necessari ulteriori test. La vincitriceprima serie di RuPaul’sRace UK è stata trovata morta lo scorso 5 gennaio.Il coroner Victoria Davies ha dichiarato, come riporta The Sun: “Data la causaidentificata durante i test postm, è opportuno per me aprire formalmentediLee”.La tragedia era stata annunciata dal pubblicista Simon Jones, che aveva reso omaggio alla “persona incredibilmente amata, cordiale e straordinaria” che eraLee. L’artista 32enne, oltre a RuPaul’sRace UK, aveva preso parte a molte produzioni teatrali e televisive musicali.L'articolo “LadiLee”:Theproviene da Il Fatto Quotidiano.