La modella – colpita da un tumore ovarico – arriva come co-conduttrice della seconda serata evitando di fare la vittima la preoccupa più la guerra dei look con Malgioglio

Dopo il debutto di Antonella Clerici e Gerry Scotti, due colonnetelevisione che hanno rotto il ghiaccio, il Festival di Sanremo 2025 passa il testimoneal trio composta da Bianca Balti, Cristianoe Nino Frassica. In conferenza stampa per la presentazione del cast, Balti è apparsa particolarmente emozionata, osservata con occhio speciale per la malattia che ha documentato sui social in questi ultimi mesi. Bianca Balti scalda la voce (in playback) per il suo Sanremo da co-X Leggi anche › Ladi Sanremo 2025: chi canta stasera e gli ospiti.