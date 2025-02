Lortica.it - La mia eredità

Lo so, vi faceva sorridere la mia mania:questo mio voler fermare il tempo,riempire la casa di fotografie,immagini di me, di noi tutti. Ridevate, prendendomi in giro amorevolmente,mentre aggiungevo ancora una foto in cornice,quasi a voler dire al tempo: “Aspetta, voglio restare un po’ di più tra voi”. Oppure l’opulenza con cui preparavo il Natale con grande cura,aprendo i bauli dove conservavo, da sempre, decori per creare la mia magia,sistemando ogni luce, ogni addobbo, ogni dettaglio con tanto amore,come se bastasse quello a rendere tutto più sereno, più bello, più nostro.E così, quando con la mia dipartita avrete spostato le mie cose,ci saranno mille volti di me a parlarvi, che toglierete probabilmente dalle cornici e chiuderete in una scatola per i momenti di rimpianto.Fotografie che ho elaborato per voi, non per il mio ego.