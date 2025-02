Ilrestodelcarlino.it - “La mia Berco mi salvò dalla morte”

Ferrara, 12 febbraio 2025 – Se parli dia Fabrizio Callegari, i suoi occhi si illuminano. “Nella nostra fabbrica – dice con orgoglio – ho vissuto 25 anni”. ’Nostra’, la chiama. Sua e “di tutti i miei colleghi, un pezzo di Copparo”. Oggi Callegari ha 61 anni, ha lavorato nel reparto di Manutenzione meccanica e poi in magazzino. E ha vissuto gli anni d’oro della, non è vero? “Fui assunto nel 1999, quelli erano anni bellissimi, pensi che se avevi un problema, parlavi con i responsabili della fabbrica e te li risolvevano. Eravamo 2.500 persone, il lavoro non mancava, anzi. Mai avuto un problema di pagamento di stipendio, poi c’erano premi produzione e quattordicesima.”. Cosa rimpiange di quel periodo? “Tutto. Quante cene con i colleghi dopo il lavoro, poi a Natale e Pasqua che feste.