Lanazione.it - La memoria oltraggiata. Esplode bomba carta nel Giardino del Ricordo

Leggi su Lanazione.it

Un boato, un bagliore e poi la paura. Notte di spavento a Terrarossa di Licciana Nardi, per l’esplosione di un ordigno, probabilmente una, nei Giardini del, proprio nel giorno in cui si celebrano le vittime delle foibe. La mattina la deposizione di una corona d’alloro alla presenza degli studenti delle scuole elementari e medie. La sera accanto alla stessa targa qualcuno ha pensato bene di ‘profanare’ in qualche modo il. Un gesto fine a se stesso che non ha provocato danni ma ha fatto prima tremare e poi indignare. Lunedì era il Giorno del, dedicato alla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, e l’amministrazione guidata da Renzo Martelloni ha promosso un momento di sensibilizzazione dei giovani, alla presenza di autorità civili e militari.