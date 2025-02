Ilrestodelcarlino.it - La mappa dello spaccio. Parchi e strade deserte sono i ’punti vendita’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La richiesta non si è mai fermata; anzi. Il consumo di droga in città e provincia non accenna certo a rallentare. La cocaina ormai a ‘mercato libero’: ovvero il consumo è massiccio da parte di qualunque ceto sociale: giovani e meno giovani. La vendita avviene per lo più per strada soprattutto da parte di pusher nordafricani neicittadini come il Novi Sad, il Pertini, il 22 aprile ma la vendita avviene non di rado pure con ‘consegne’ a domicilio alle persone più abbienti, insospettabili. Parliamo di professionisti, studenti etc. Dilaga poi il consumo di crack in tutta la città: si tratta di cocaina ‘cucinata’ con bicarbonato e a smerciarla sul mercatosoprattutto i nigeriani ‘piazzati’ al 22 aprile. Droga ‘di nicchia’, invece, l’eroina consumata per lo più dal ‘classico’ tossicodipendente.