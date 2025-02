Lanotiziagiornale.it - “La lotta al malaffare è debole. Inevitabili i passi indietro”. Parla la capogruppo M5S in commissione Giustizia al Senato, Lopreiato

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’Italia è al 52° posto nella classifica globale dell’Indice di percezione della corruzione e al 19° posto tra i 27 Paesi membri dell’Ue. E’ quanto emerge dall’edizione 2024 di Transparency International. Il Paese raggiunge un punteggio di 54, ossia due punti in meno dell’anno precedente, segnando la prima inversione di tendenza degli ultimi 13 anni. AdaM5S inal, come valuta questo passo?“Come uno dei tantiche il nostro Paese compie sotto la guida del governo Meloni. In materia di anticorruzione l’Italia ha fatto importantiin avanti negli ultimi anni grazie a diversi interventi normativi efficaci. Tra tutti voglio ricordare la legge anticorruzione “Spazza-corrotti” del ministro M5S Bonafede, che ha raccolto autorevolissimi apprezzamenti anche in ambito europeo e internazionale.