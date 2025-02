Ilnapolista.it - La Juventus operaia non c’è più, Thiago Motta la costringe a giocare a burraco

Lanon c’è più,laCaro Max, sono un operaio della Fiat in cassa integrazione come il collega Vlahovic, e come operaio vorrei dirti caro Carlo Max e, in ogni caso, ti scrivo perché ho letto e apprezzato il tuo articolo sul “Corriere dello sport”, l’esaltazione dellae del compagno Federico Gatti dell’agricola e rossa Rivoli, governata da Ulivo e Centrosinistra.Il compagno Gatti ha fatto il muratore e il riparatore di tetti prima di diventare calciatore operaio di un metro e novanta, statura dovuta agli anni del benessere rispetto a noi misirizzi del dopoguerra. Ma questo è un risibile dettaglio.L’operaio Gatti che ha trovato nel calcio il suo destino migliore ricorda i contadini friulani di un volta che si riscattavano col pallone.