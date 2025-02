La Juve combatte contro il Psv Giuntoli sta a Sanremo | psicodramma dei tifosi sui social ma la foto del dirigente bianconero risale a un anno fa

Leggi su Open.online

All’indomani della prima serata del Festival di, c’è unoin corso suitra intini. Su X e non solo hiniziato a circolare decine di tweet diarrabbiatissimi con ilCristiano. «Mentre lasta soffrendoil Psvsta aa non fare un c**zo. Che vergogna», scrive un tifosontino sui. E un’altra pagina bianconera aggiunge: «non è presente alla partita di Champions League. Invece è a!». A corredo di tutti questi post c’è unache ritrae proprio ilntino in platea all’Ariston. Peccato che si tratti didella scorsa edizione di, come conferma – in alcunenon ritagliate – anche la presenza del direttore artistico Amadeus. Questa volta,non era presente al Festival.