Gamberorosso.it - La guida Michelin premia un ristorante vegano a Londra. È la prima volta in UK

Leggi su Gamberorosso.it

Piaccia o no, lanon è solo l'unico ranking internazionale, per questo riconosciuto in tutto il mondo, ma è anche un termometro che misura l'andamento della ristorazione. Per questo la stellaassegnata a Plates London è particolarmente significativa, perché accredita la cucina vegana nell'alta ristorazione, non più una categoria a se stante ad appannaggio di una stretta fascia di consumatori con particolari restrizioni alimentari, ma uno stile gastronomico alla stregua di altri, in cui creatività, stile, atmosfera sono parte della proposta, che muove tra fungo maitake con mole di fagioli neri e gateau al cacao crudo.Con il primostellato di Regno Unito e Irlanda (in foto) si alza dunque ufficialmente a l'asticella. È solo uno dei ristoranti che hanno conquistato lil loro primo macaron nellaUK e Irlanda 2025, presentata al Kelvingrove Art Gallery & Museum in Glasgow.