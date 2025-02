Lanazione.it - La Giostra del Saracino rende omaggio, alla Madonna del Conforto

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Ladel, come ormai da tradizione,del, nel giorno della ricorrenza del miracolo. Sabato 15 febbraio, la rappresentativa composta dai quattro quartieri, dagli Sbandieratori di Arezzo, dal Gruppo Musici e dall’Associazione Signa Arretii farà il suo ingresso in Cattedrale alle ore 21.30 per poi disporsi all’interno della Cappella delladel: qui le damigelle depositeranno dei fiori davanti all’altare e uno sbandieratore si esibirà nel “singolo”. La cerimonia proseguirà con la Preghiera, il saluto del Vescovo, l’inno, la benedizione e l’esecuzione dell’Inno della, Terra d’Arezzo, da parte del Gruppo Musici.del, protettrice degli aretini, è dedicata l’edizione di settembre delladel: di frontesua immagine, in questa occasione, il quartiere vincitore mostra la lancia d’oro conquistata in Piazza Grande in segno di ringraziamento.