La forza e l' emozione di Bianca Balti Cosa le scappa su Fabio Fazio

La forza e l'emozione di Bianca Balti.

Abito elegante di piume celeste, occhi brillanti come diamanti, scollatura profonda, sorriso luminoso, capo senza capelli dopo la chemioterapia.si presenta in tutta la sua spontaneità nella seconda serata della kermesse canora più amata d'Italia. “Che, non voglio che finisca questo momento, è incredibile, cheSanremo!", ha detto la modella entrando sul palco dell'Ariston. "Grazie Carlo per avermi fatto uscire prima di Malgioglio, perché saprete che le piume le ha copiate da me”, ha detto per rompere il ghiaccio, usando la sua solita leggerezza e ironia. La partecipazione dicome co-conduttrice ha suscitato una reazione davvero positiva tra il pubblico in sala e sui social media. "Sarà una bella gara di look", le ha risposto il direttore artistico.