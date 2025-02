Liberoquotidiano.it - La Fornero insulta Salvini: "La disperazione di un perdente", oltre ogni limite a DiMartedì | Video

Duro attacco di Elsaal ministro dei Trasporti, Matteo, nello studio di, il talk di La7 che approfondisce i temi d'attualità politica ed è condottomartedì sera in prima serata da Giovanni Floris.ha convocato per oggi, infatti, un consiglio federale urgente della Lega e, al primo punto dell'ordine del giorno, c'è la rottamazione delle cartelle esattoriali e la pace fiscale, provvedimenti che il leader del partito ha definito “un'emergenza nazionale”: “Pace fiscale e rottamazione di tutte le cartelle esattoriali: 120 rate tutte uguali in dieci anni, senza sanzioni e interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà”.sarà a Roma, dopo il viaggio in Israele previsto oggi e domani. Parteciperà anche il ministro dell'Economia, ed esponente della Lega, Giancarlo Giorgetti.