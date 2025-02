Ilrestodelcarlino.it - La fiamma antifascista

La paura del fascismo di ritorno è un sentimento, non si sa quanto sincero, prettamente bolognese. Certo, affiora ogni tanto, qua e là, anche nel resto d'Italia, ma solo nel capoluogo emiliano è un'emergenza continua, unasempre accesa e alimentata. L'ultimo episodio risale a qualche giorno fa. Il sindaco Lepore ha visto in una manifestazione di Gioventù nazionale, organizzazione studentesca di Fratelli d'Italia, il tentativo di assaltare con metodi squadristici il Palazzo del Comune. L'accusa: essersi introdotti una mezz'ora dopo l'orario di chiusura nel cortile del municipio per deporre, nel Giorno del Ricordo, una corona per i martiri delle foibe. In realtà i manifestanti erano accompagnati da due consiglieri comunali, e sono stati loro (ne hanno facoltà) ad aprire il portone. La manifestazione, inoltre, era stata autorizzata dalla questura.