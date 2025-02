Palermotoday.it - “La fatica di essere medie”, progetto di educazione all’affettività e di sensibilizzazione al contrasto alla violenza di genere

L’Italia è uno dei soli 3 paesi in Europa che non può contare sull’affettiva nelle scuole. Nel 2023 il nostro Paese si è posizionato quart’ultimo in Europa nella classifica “The Global Gender Gap” del World Economic Forum, seguito solo da Ungheria, Repubblica Ceca e Turchia.In.