La fatica dei soccorritori | Non ci muoviamo da qui E un drone sorvola l’area

Cristian e Paolo sono morti. Lo erano già sabato quando sono cominciate le ricerche, traditi da una cornice di neve che credevano fosse roccia e uccisi dalla caduta nel vuoto, per un centinaio di metri. Sebbene non ci sia più nessuno da cercare, trovare, salvare, idel Soccorso alpino non si arrendono: fino a quando non li avranno recuperati e portati a casa entrambi, la loro missione non sarà conclusa. Anche ieri, nonostante la stanchezza di 48 ore fisicamente ed emotivamente estenuanti, il freddo, la pioggia, la neve a tratti, l’umidità di quella che bagna pelle, capelli e vestiti indosso, per tutto il giorno sono rimasti di nuovo accampati ai Piani dei Resinelli, ai piedi della Grignetta. Lo sguardo fisso al cielo, nella speranza di uno squarcio di sereno, e al canalone Caimi, dove si trovano i corpi di Cristian Mauri e Paolo Belazzi, i due amici e colleghi brianzoli di 48 anni che sabato sono precipitati nel baratro senza possibilità di scampo.