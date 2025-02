News.robadadonne.it - La dolce richiesta di Archie sulla nonna Lady Diana svelata dal principe Harry

Il, attualmente in Canada assieme alla moglie Meghan Markle per gli Invictus Games, i giochi per veterani, feriti di guerra e soldati con disabilità ideati proprio da lui circa dieci anni fa, ha fatto una toccante rivelazione parlando con l’emittente Ctv durante una partita di basket al Vancouver Convention Center, spiegando come il figlio primogenito, di soli 5 anni, gli abbia chiesto di poter vedere le foto della, la compianta, scomparsa il 31 agosto 1997 in un tragico incidente stradale a Parigi, sotto il tunnel dell’Alma.Il Duca di Sussex ha raccontato che stava parlando con il figlio dei feriti di guerra che partecipano ai giochi, e che quest’ultimo gli ha chiesto informazioni sulle mine antiuomo, cosa che gli ha fornito l’opportunità di parlare al bimbo “di mia madre, di sua”, che proprio per sponsorizzare la campagna contro le mine antiuomo, pochi mesi prima della sua morte, nel gennaio del 1997, si è recata in Angola, sul campo di Huambo, con casco e giubbotto di protezione, realizzando una serie di immagini diventate iconiche.