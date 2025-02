Sport.quotidiano.net - La crisi e il disimpegno di Fininvest. Il Monza in un tunnel senza uscita

Quando lunedì mattina la sagoma di Raffaele Palladino si è materializzata nel centro sportivo di Monzello, chi era presente racconta di aver avuto un sussulto. Di più, un attacco di nostalgia. Ma il tecnico campano, che da quelle parti è di casa avendo guidato fino a pochi mesi fa ilin serie A conquistando due splendide salvezze, non era lì (solo) in visita di cortesia o per consolare gli amici e i ragazzi che mai dimenticherà, bensì doveva dirigere la rifinitura della Fiorentina in vista della sfida serale con l’Inter proprio sul campo dove fino a maggio ha allenato la formazione brianzola. Qualcuno lo ha guardatoproferire parola, altri gli hanno sorriso e c’è chi avrebbe voluto fargli una semplice domanda: "Mister, perchè tutto questo?". Già, perché dopo una storica promozione in serie A nell’estate del 2022 (c’era Stroppa in panchina) e due tornei nel campionato più nobile, oggi i tifosi biancorossi assistono ad un calvariofine, un percorso dal destino quasi segnato.