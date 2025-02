Nuovasocieta.it - La crisi dei medici di famiglia in una sanità sempre più votata alla privatizzazione

Leggi su Nuovasocieta.it

“No, non ho nessuna intenzione di fare il medico di base, preferiscono dermatologia o chirurgia” “Eppure la retribuzione non pare certo bassa? “Vero, ma l’impegno, le ore di lavoro e quell’extra che diventa ordinario, fanno sì che i concorsi dina generale restino semideserti e chi vi prende parte ha la quasi certezza di passare..”Siamo nel cuore del popolare quartiere Vanchiglia, nello studio medico della dottoressa Tiziana Buniva. Una veterana dellana di base. Al suo fianco un giovane in camice bianco, agli inizi del suo percorso, candidamente afferma: “Io vorrei fare il chirurgo”. L’aspirante medico, senza tante parole, manifesta con immediatezza il suo scarso interesse verso un impiego inna generale. Un contesto dagli indubbi risvolti umani, che però risulta troppo assorbente.