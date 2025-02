Gamberorosso.it - "La cosa più importante? La colazione, rigorosamente salata". Sarah Toscano si confessa a Sanremo

C’è chi non dimentica mai il suo portafortuna, chi ha un rito da ripetere prima di salire sul palco e chi, come, ha un gusto di gelato scaramantico - un mix di pistacchio, cioccolato bianco e lampone - che ha deciso di far assaggiare a tutti. A questo scopo, per tutta la settimana, in piazza Colombo a due passi dall’Ariston, la gelateria Lollipop è stata ribattezzata per l’occasione ‘Amarcord’, come il titolo del brano che la giovane artista, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, porta in gara tra i Big di2025. «La gelateria non è stata scelta a caso», diceal Gambero Rosso. «Quando nel 2022 ho partecipato ad Area(non fu selezionata, ma si aggiudicò la targa dedicata a Vittorio De Scalzi, ndr) prendevo ogni giorno quel gelato, signature della gelateria perché io sono innamorata di tutti i gusti particolari».