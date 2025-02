Bolognatoday.it - La Coppa Italia della Virtus è già finita: l'Olimpia Milano vince e va in semifinale

Leggi su Bolognatoday.it

L'EA7di Ettore Messian ha più energia e per laBologna a Torino ne esce una serata amara. L'77-91 e per la squadra di Ivanovic laFrecciarossa 2025 è già.I protagonistigara per l'EA7 Emporio Armanisono stati Shields (19 punti).