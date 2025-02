Gqitalia.it - La classifica della prima serata di Sanremo 2025 è un podio a 5 provvisorio

Anche in quel di, come successe l'anno scorso, abbiamo ascoltato tutte le canzoni in gara (tranne quella di Emis Killa, che si è ritiratodell'iniziokermesse) e dopo una fitta maratona musicale, è arrivata una, non solo provvisoria, ma limitata alle prime 5 posizioni, rivelate in un ordine casuale. Una nuova ritualità che gratifica una parte dei candidati al premio finale ma ha anche il pregio di non affossare la motivazione a nessuno, non rivelando le ultime posizioni, così come quelle di mezzo. Anche il voto, per altro, ha un valore non assoluto e temporaneo, trattandosi del frutto dei giudizi dei soli votisala stampa, tv e web.Ma come è andata?La top 5 (random)diIn ordine sparso, abbiamo sentito i nomi di Brunori Sas, di Giorgia, di Lucio Corsi, di Simone Cristicchi e infine di Achille Lauro.