La Civitanovese pensa all’Ancona C’è da arricchire il bottino dei derby

Ripresa degli allenamenti in fiducia ed armonia per lache ieri si è trovata al campo centrale del Polisportivo. Salvo rovesci, le sedute si terranno nel medesimo luogo per tutta la settimana considerando che domenica la formazione di Senigagliesi giocherà sullo stesso manto erboso contro l’Ancona. Lavori che si svolgono in un ambiente a porte chiuse e con la scelta del silenzio stampa per isolare la squadra. L’esito di Fossombrone ha avuto l’effetto di sopire, almeno per il momento, le critiche dei tifosi che per qualche settimana hanno abbondato sui social. Da questo punto di vista possono aver influito la prova sul campo della sesta ed il contributo decisivo arrivato dai nuovi arrivati: due segnali incoraggianti. Tornando al pomeriggio di ieri, tutti i componenti della rosa hanno preso parte alla seduta, eccetto Foglia il cui rientro è atteso in settimana.