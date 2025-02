Formiche.net - La Cisl è fedele alle sue origini. Merlo spiega perché

Leggi su Formiche.net

Il dibattito attorno al ruolo del sindacato nella società contemporanea è nuovamente decollato e questo non può che essere un elemento di grande rilevanza ai ni del rafforzamento stesso della qualità della nostra democrazia. A cominciare dalla prospettiva e dal futuro dello storico sindacato bianco, cioè la, fondata da Giulio Pastore nel lontano 1950. E questo proprio nei giorni in cui lacambia guida al suo vertice. Per ragioni statutarie Luigi Sbarra lascia la segreteria e subentra Daniela Fumarola.Ma la, e questo è l’aspetto qualificante, non cambia la sua storica vocazione culturale, sociale e valoriale. Un avvicendamento, comunque sia, che ore anche l’opportunità di evidenziare le ragioni storiche e costitutive dellarispettoaltre organizzazioni sindacali ma, soprattutto, di esaltare il ruolo specifico di un sindacato che non ha mai rinunciato alla sua identità.