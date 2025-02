La chiave allendete-duarte nel successo di getAfe

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-12 21:19:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico!Quest’anno Getfe non ha ancora perso in campionatoQuesto a causa del loro grande momento difensivo, anche se molti di loro disturbano questo stile, tra loro, un film di Hansi, ha cinque partite quest’anno in competizione locale e in nessuno ha conosciuto sconfitta, tre vittorie e due Estratti molto importanti contro Siviglia e il Barça.Questo non è un incidente, ed è quello José Bordalás Ha creato una difesa “storica”. Altredete è diventato lo scorso fine settimana a Vitoria nel giocatore con il più radicante in una partita, fino a 16 volte Niente di più e niente di meno, abbinando il record stabilito da un altro giocatore di getfe, il suo partner nella parte posteriore DomenicaQuello Li ho procurati ad Anoetaentrambe le partite hanno portato alla vittoria della squadra di Madrid.