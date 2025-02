Anteprima24.it - La CGIL di Benevento condanna l’atto vandalico alla sede del Pd di Cusano Mutri

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delladi.Laesprime la propria fermaperperpetrato nei confronti delladel Partito Democratico di. Questo gesto inqualificabile rappresenta non solo un attacco a una specifica forza politica, ma colpisce direttamente i valori fondanti della nostra democrazia.Le sedi dei partiti sono luoghi di confronto, dibattito e dialogo, spazi in cui si costruisce la partecipazione democratica dei cittadini. Ogni attacco a questi luoghi è un attacco ai principi democratici che sonobase della nostra Costituzione.La libertà di espressione e il rispetto delle opinioni altrui sono pilastri essenziali della nostra società.Invitiamo tutti a riflettere sull’importanza di preservare il rispetto e la dignità del dibattito politico, affinché episodi come questo non trovino spazio nel nostro paese.