Quotidiano.net - “La casa nella prateria” su Netflix, in arrivo il reboot della popolare serie tv

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 febbraio 2025 – La moda dei sequel e deiormai, da anni, ha sempre più preso piedeproduzione di pellicole etv. C’è chi associa questi ritorni con una sempre maggiore carenza di originalità e chi, invece, lo attribuisce alla nostalgia e malinconia di progetti che sono talmente cult da meritare un ritorno e una affezione da parte delle nuove generazioni. Nelle ultime settimane, è stato dato il via libera al nuovo adattamento di un titolo davvero celebre: “La”. LainDopo i rumors dei mesi scorsi, è arrivata l’ufficialità. ‘La’ tornerà e sarà disponibile per gli abbonati a. Rebecca Sonnenshine (nel suo curriculum ci sono successi come “The Boys" e "Vampire Diaries") sarà la showrunner e produttrice esecutivanuova