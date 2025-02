Quotidiano.net - La carriera da top model, le due figlie, i mariti: tutto su Bianca Balti

Sanremo, 12 febbraio 2025 –è tra le co-conduttrici più attese di questo Sanremo 2025. E se, negli ultimi mesi, mediante il suo seguitissimo account Instagram, lala si è concentrata sulla narrazione della sua lotta contro un tumore ovarico, diagnosticatole nel settembre 2024, al terzo stadio, la suaè costellata di esperienze che l’hanno resa uno dei volti italiani più conosciuti e richiesti dai brand diil mondo. Scaletta Sanremo 2025 di stasera in Pdf: orari di uscita di cantanti e ospiti nella seconda serata Ripercorriamo le tappe salienti ma anche i chiaroscuri che hanno caratterizzato la sua vita privata dei quali, la donna, non ha mai fatto mistero, raccontando senza filtri ascese luminose e cadute polverose. Co-host and Italianpose during a photocall on the occasion of the 75th Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 12 February 2025.