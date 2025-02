Anteprima24.it - La carica di Okafor: “Sto tornando al top, voglio aiutare il Napoli a vincere”

Tempo di lettura: 3 minutiNoahha parlato ai microfoni di Radio CRC, rivelando il suo stato d’animo e la determinazione nel tornare al massimo della forma. L’attaccante svizzero, arrivato nel mercato di gennaio dal Milan, ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano per esprimere al meglio il proprio potenziale.“Ilè un grande club. Sto lavorando duramente per tornare al mio miglior livello di forma. Presto riuscirò di nuovo ad esprimermi al meglio e quindi fare la differenza edla squadra. Si spinge e si lavora duramente in allenamento”, ha dichiarato, ribadendo quanto l’intensità degli allenamenti sia fondamentale per il rendimento in campo. “Per me è qualcosa di nuovo in questo momento, quindi è difficile, ma sono convinto che sia quello di cui ho bisogno: allenarmi ogni giorno duramente e superare i miei limiti.