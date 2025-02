Iodonna.it - La cantautrice bresciana ha raccontato in conferenza stampa il rapporto con il fratello e quanto sia difficile scrivere belle canzoni d'amore

Dopo aver debuttato al Festival di Sanremo 2025 con la ballad Eco, dedicata a suominore, Joan Thiele ha incontrato laper raccontare qualcosa in più sulla sua canzone e anche progetti futuri e il suo universo musicale. Nata a Desenzano del Garda nel 1991, (Alessandra) Joan Thiele è una delle cantautrici più originali dell’attuale panorama italiano finalmente arrivata a farsi conoscere dal grande pubblico dopo aver vinto un David di Donatello insieme a Elodie per la canzone Proiettili (ti mangio il cuore). Sanremo 2025: chi sono i 30 Big in gara X Leggi anche › A Sanremo 2025 il debutto di Joan Thiele con “Eco”, intensa ballad dedicata alJoan Thiele a Sanremo 2025: «Eco è una canzone d’per mio»Per la prima volta in gara a Sanremo, Joan ha conquistato Carlo Conti con la canzone Eco, una ballad influenzata da Mina e dalle colonne sonore dei film italiani anni 70.