La cantante israeliana Noa arriva per la quinta volta al Festival questa volta con Mira Awad artista palestinese con cui ha cantato Imagine

Sanremo (Im), 11 feb. (askanews) – Sul palco di Sanremo per lanciare un messaggio di pace, per cantare per la pace in una terra che non trova pace. LaNoaper laalcon, con cui ha”. Leggi anche › Noa, Shani, Yaffa e le altre israeliane nelle mani di Hamas. La guerra si combatte sul corpo delle donne Questo il loro messaggio: “Siamo onorate di essere qui, grazie Sanremo, grazie Carlo Conti diiniziativa. Il messaggio è che ci deve essere un altro modo, un altro modo di vivere. Ed è il nostro ruolo immaginare un’alternativa alla terribile realtà che stiamo vivendo adesso”, ha detto Noa.