La caduta i baci delle signore all’Ariston l’annuncio di Tamberi | il più lungo spettacolo di Jovanotti a Sanremo 2025 – Il video

«Per me è un Festival dispeciale, è bello essere qua». Lorenzofa il suo ingressocon ritmi sfrenati, partendo dalla piazza antistante il teatro con i Rockin’1000 che hanno suonato i tamburi per le strade, il porto, i balconiabitazioni della cittadina. Ha ripercorso alcuni dei suoi successi maggiori, da L’ombelico del mondo a Il più grandedopo il Big Bang, fino all’esplosione di ritmo con I love you baby e Fuori onda, per chiudere con A te entrando dentro il teatro. Con qualche colpo di scena e imprevisto, come laa pochi metri de leimpazzite all’interno che si sono alzate in piedi e l’hannoato. Un one-man-show di oltre 30 minuti, l’unico vero break della serata dopo le corse di Carlo Conti, Gerry Scotti e Antonella Clerici che per due ore hanno annunciato un artista dopo l’altro quasi senza interruzioni.