Ilrestodelcarlino.it - La Bmw di un’imprenditrice distrutta dalle fiamme. “E’ una ritorsione”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Potenza Picena, 12 febbraio 2025 – L’auto di, a Porto Potenza Picena, è stata divoratala notte scorsa. Sono rimasti la cenere e qualche pezzo. È la stessa proprietaria a raccontare l’accaduto: “Questa notte alle 3 circa mi sono svegliata nella mia abitazione a causa di un forte odore di bruciato – spiega - mi sono affacciata dalla finestra e ho visto i vigili del fuoco che stavano spegnendo la mia Bmw. Sono scesa e ho constatato che “qualcuno” l'aveva incendiata, tanto che dopo l’intervento dei pompieri si presentava completamente carbonizzata”.Circa tre settimane fa, la donna avevo sporto querela per il danneggiamento del parabrezza dove era stata gettata un bottiglia in plastica con un calzino imbevuto di liquido infiammabile. Non sa perché sia successo, ma ha il dubbio di una “meschina”.