La Bbc contro MI5 | Hanno mentito per coprire una spia nazista Il servizio segreto costretto alle scuse

Un atto d’accusaildi intelligence e un’inchiesta giornalistica che mette perlomeno in imbarazzo i suoi vertici. La Bbc, network delpubblico britannico, punta il ditol’MI5, ilinterno del Regno Unito. L’agenzia, come spiega in primo piano sulla home page la Bbc, “haripetutamente davanti ai tribunali britannici peril caso di una” identificata nell’ambito di un’inchiesta giornalistica sulle violenzele donne come un pericoloso estremista di destra con simpatie neonaziste, un molestatore e persecutore seriale della propria ex partner.Il network denuncia come nel 2022 si era vista negare la possibilità di rendere pubblico il nome dell’uomo, un cittadino straniero, per una decisione dell’Alta Corte di Londra che aveva accolto il ricorso presentato dall’ufficio dell’allora attorney general nel governo conservatore di Boris Johnson, Suella Braverman, su richiesta degli stessi vertici dell’MI5 e in nome di asserite ragioni di sicurezza nazionale (a tutela di una fonte ritenuta importante dall’intelligence).