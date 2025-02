Körper | Carlo Massari reinterpreta ‘Anna Cappelli’ di Ruccello en travesti a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

La “Anna Cappelli” di Annibale, già interpretata da attrici come Anna Marchesini, Benedetta Buccellato, Maria Paiato, viene riletta per la prima volta ‘en’ dal performerallo Spaziodi, venerdì 14 alle 19, 00 (replica il 15 febbraio). Lo spettacolo, con coreografia di Chiara Taviani, è ambientato negli anni ’60: sette brevi quadri scenici provano a raccontare la solitudine, l’innamoramento, la convivenza, la delusione amorosa, la paura di perdere ciò che di più caro si possiede, la sopravvivenza. La scenografia è scarna, una piccola stanza illuminata da una lampadina che di volta in volta diviene ‘spazio altro’ e attorno alla quale siedono gli spettatori. Una partitura fisica e vocale di forte impatto, contagiata da spot tratti da Carosello per una rilettura dell’opera prodotta da C&C Company in collaborazione con Residenza I.