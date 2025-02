Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, svelata la possibile offerta per giugno: i bianconeri dovranno sborsare quella cifra. Rivelazione

di RedazioneNews24, la. Ultime novità sul futuro dell’attaccante francese in prestito dal PSGGianni Balzarini, giornalista di Sport Mediaset, ha parlato così del futuro diin casa. L’aggiornamento di calciomercato Juve.BALZARINI – «La Juve ci proverà, consapevole che il Paris Saint-Germain non sarà morbido come a gennaio. Niente ipotesi prestito secco, si punterà al diritto o all’obbligo di riscatto. Considerato quanto pagato dai francesi per strapparlo all’Eintracht, circa 95 milioni, e il deprezzamento, la Juve dovrà mettere sul piatto non meno di una cinquantina di milioni per tentare i francesi. Unache sarebbe decisamente più abbordabile in caso di cessione di Vlahovic e conseguente risparmio sul suo stipendio.