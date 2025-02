Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il piano per trattenerlo: ecco l’offerta per convincere il PSG. Ma occhio a quel pericolo in estate: ultimissime

di RedazionentusNews24, ilper trattenere l'attaccante francese alla Continassa.per il PSG. Maa.Sulla Gazzetta dello Sport si parla del possibile futuro di Randal, giocatore che il calciomercatovorrebbe trattenere anche per la prossima stagione. Peril PSG si proverà a impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.Un riscatto molto alto, fissato sui 45-50 milioni di euro. La sensazione è che inla concorrenza per l'acquisto del francese sarà spietata, ma da Torino sono pronti a far valere il grande feeling con il ragazzo.