Ilnapolista.it - Kolo Muani, a Parigi gongolano: «Grazie alla Juventus il Psg potrà venderlo molto bene la prossima estate»

Il giornalista Laurent Perrin, firma de Le Parisien dal 1999, risponde in un peculiare filo diretto telematico ad alcune domande dei tifosini sulla stagione del Psg. In particolare ci soffermiamo su due risposte: la prima su Kvaratskhelia, escluso dal primo minuto nella gara di ieri contro il Brest. La seconda su, in cui gli viene chiesto se la società abbia fattoa cederlo a gennaio in prestito secco, dove ha già segnato 4 gol in tre partite di campionato.Le Parisien difende la cessione diDi seguito quanto si legge sul quotidianono:Kvara ha un posto nella squadra titolare in Champions League?«Per il momento, no. Deve adattarsi a un nuovo stile e a nuove combinazioni. È un processo complesso che non avviene dall’oggi al domani. Quindi, per ora, il Paris è più efficace con Doué-Dembélé-Barcola.