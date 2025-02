Gamerbrain.net - Kingdom Come Deliverance 2: Guida sulla Discrezione

Nel corso della tua avventura in2, dovrai prestare attenzione a molte statistiche per affrontare al meglio le missioni e le sfide che il gioco ti pone. Oltre a Forza e Agilità, che influenzano gran parte delle azioni di Henry, esistono altre statistiche specifiche che possono fare la differenza in determinate situazioni.Una di queste è(Conspicuousness), che determina quanto sei visibile agli NPC e alle guardie mentre ti muovi nel mondo di gioco. Questo valore dipende direttamente dai vestiti che indossi e influiscetua capacità di evitare attenzioni indesiderate, commettere crimini e muoverti furtivamente in aree vietate.Forse potrebbe interessarti lasupulire il cavalloFunziona laIl valore diindica quanto è facile per gli altri individuarti.