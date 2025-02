Fanpage.it - Khelif risponde all’IBA per l’esclusione ai Mondiali di Boxe: “Combatterò nei tribunali come sul ring”

Imaneha risposto all'IBA che l'ha esclusa daidi: "Adotterò tutte le misure legali necessarie per garantire che i miei diritti e i principi della concorrenza leale vengano rispettati". La campionessa olimpica algerina, al pari di Yu-ting, pur non rispetterebbe i requisiti di ammissibilità per gareggiare con le donne. Gli stessi che le avevano permesso la regolare partecipazione olimpica dove ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria femminile.