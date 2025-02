Juventusnews24.com - Kelly bocciato dai giornali: è il peggiore post Juve PSV. «Gara horror, non può commettere quell’ingenuità»: i commenti sul difensore

di RedazionentusNews24dai: l'inglese è ilin campo inPSV. Isulil giorno dopo la vittoriaIsportivi oggi in edicola non hanno dubbi e bocciano Lloyd. Per i quotidiani è lui ilin campo dellanel match contro il PSV, in cui commette l'ingenuità di abboccare alla finta di Ivan Perisic sul momentaneo 1-1.Un errore grave in unanel complesso comunque molto negativa. Tanti errori in fase di imazione, soffre spesso anche le discese dell'ex Inter: un esordio in Champions tutt'altro che positivo.